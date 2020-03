Beeld van Naesen als man die superveel kilometers afmaalt klopt niet helemaal: "We klampen ons vast aan strohalm"

Zijn fameuze tocht van 350 kilometer, het parcours van de E3 afwerken op de dag dat die moest doorgaan, het getekende hartje op Strava: men zou denken dat Oliver Naesen heel wat kilometers op de teller heeft staan. Naar eigen zeggen valt dat allemaal nogal mee.

De hierboven genoemde inspanningen steken er bovenuit, maar het loopt niet elke dag zo'n vaart qua aantal kilometers. "Globaal gezien zijn het er minder dan in een doorsnee trainingsweek tijdens een normaal seizoen. Dan kom ik gemiddeld boven de 700 kilometer uit. Nu zijn het er maximaal 600", zegt Naesen in Het Laatste Nieuws.

OP GEWICHT LETTEN

In welke staat van paraatheid bevindt Naesen zich nu? "Eigenlijk kan je stellen dat ik nu opnieuw in wintermodus zit. November, december. Maar dan met deftig weer. Onvermijdelijk, als je thuis zit, minder traint en meer eet... In wezen is dat geen drama. Maar ik probeer het toch wat tegen te gaan door te blijven fietsen. Omdat ik eind maart al niet vier, vijf kilo zwaarder wil wegen dan eind februari."

Fysiek wil de renner van AG2R dus op punt blijven. "Veel inspanning en opoffering vergt dat niet. Maar geestig is anders, in de huidige omstandigheden. Beter denk je niet te veel terug aan alle zware inspanningen die je afgelopen winter hebt moeten doen om in topvorm te geraken."

BLIJVEN OPLADEN

Zo komen we bij het aspect van het wielrennen dat het nu het zwaarst te verduren krijgt. "Vooral mentaal moet je je kunnen blijven opladen. Dat is niet evident. We klampen ons vast aan de strohalm dat ze de klassiekers aan het eind van het jaar alsnog zullen proberen te organiseren."