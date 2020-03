BOIC ziet het IOC de sportief juiste beslissing nemen omtrent Olympische Spelen: "Goed voor alle partijen"

Het BOIC kan wielrenners en andere atleten volgend jaar naar Tokio sturen voor de Olympische Spelen die zullen doorgaan van 23 juli tot 8 augustus. Het IOC heeft deze data vastgelegd. Het BOIC van zijn kant is blij dat er reeds duidelijkheid is.

Dat de periode op één dag na dezelfde is als die voor 2020 gepland was, maakt het ons mogelijk om de Olympische Spelen met dezelfde focus en aandachtspunten aan te pakken. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Bij onze atleten zal deze snelle beslissing de onzekerheid wegnemen en hen toelaten om zich zowel fysiek als mentaal beter voor te bereiden", reageert BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.

EEN VOL JAAR NIEUWE VOORBEREIDINGEN

Eenzelfde geluid valt te horen bij Olav Spahl, de Chef de mission Tokio 2020. "Dat het IOC de datum van de Olympische Spelen nu reeds bekendmaakt, is goed voor alle partijen. Het IOC heeft ervoor gekozen om een vol jaar nieuwe voorbereidingen te nemen. Dat is goed voor onze atleten, op sportief vlak is dit de juiste beslissing."

Mits een goede samenwerking met de sporters moeten zij dus in opperbeste staat in Japan kunnen arriveren. "De High Performance Managers van het BOIC staan in nauw contact met de atleten en hun technische staf en de sportadministraties om de voorbereidingen in goede banen te leiden. Het BOIC was gefocust en zal zich blijven focussen op Tokio 2020."