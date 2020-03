Lucinda Brand vindt hele coronacrisis onwezenlijk en verwacht in de zomer nog niet meteen te kunnen koersen

Lucinda Brand had graag na het veldritseizoen een uitgebreide wegcampagne afgewerkt. Dat zit er voorlopig alvast niet in, want het coronavirus speelt voor spelbreker. Voor Brand was het moeilijk om alles zo ineens te zien veranderen.

Bij Cyclingnews is de Nederlandse duidelijk over waar de prioriteit nu moet liggen. "Het coronavirus moet eerst gestabiliseerd worden in de hele wereld, vooraleer we kunnen doorgaan met wat wij doen als atleten." Brand is zelf ook een bepaalde evolutie moeten doorgaan. Toen de Strade Bianche werd geannuleerd, waren we nog aan het denken aan andere koersen. Het leek nog ver van ons bed."

Daar zou echter snel verandering in komen. "Toen werden koersen in België en Nederland afgelast, wat ik helemaal niet had verwacht. Het was een grote shock toen de Nederlandse regering bepaalde dat alles met publiek niet meer toegelaten was."

BEGIN ZOMER NOG TE VROEG

Er moet nu stevig gepuzzeld worden om nog tot een behoorlijke kalender te komen. "Alles is zo onzeker. Het is moeilijk te zeggen of iedereen open staat voor een programma in de herst of in de winter, hoe ver het kan gaan. Ik denk niet dat we in het begin van de zomer al gaan kunnen koersen. We kunnen wel eens vier maanden zonder koers zitten."

IN DE GESCHIEDENISBOEKEN

Brand zit er erg mee in dat de mensheid door dit virus zo getroffen wordt. "Het is onwezenlijk dat we op deze manier in de geschiedenisboeken komen. Het is een verschrikkelijk verhaal met zoveel mensen die ziek zijn en die gestorven zijn."