Marc Van Ranst reageert duidelijk op verwarde Remco Evenepoel: "Welk deel begrijp je niet?"

Marc Van Ranst heeft een verwarde Remco Evenepoel van antwoord gediend, en hoe! Zondag lieten we u al weten dat Evenepoel het niet meer goed wist hoe het nu zat rond de regelgeving van het coronavirus, daarom sprak hij Jan Jambon en Marc Van Ranst aan. Die laatste heeft nu gereageerd.

Remco Evenepoel wist niet of hij nu nog op bezoek mocht gaan bij zijn vriendin of niet. Ze wonen op enkele hectometers van elkaar en gaan regelmatig samen sporten. In een tweet zegt hij dat Vlaams Minister-President Jan Jambon en viroloog Marc Van Ranst elkaar tegenspreken:

@JanJambon @ @vanranstmarc jullie spreken elkaar tegen. De ene zegt dat je uw liefje wel mag bezoeken (alleen) en de andere niet. Ik woon letterlijk 100m van mijn vriendin vandaan en we weten niet duidelijk wat wel en wat niet kan. Beiden enkel thuis en aan het sporten, alleen... — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) March 29, 2020

Vandaag kwam het antwoord van Marc Van Ranst, en die was redelijk fel voor de wielrenner van Deceuninck-Quick-step. "Welk deelje van "blijf in uw kot" is zo moeilijk te begrijpen?", klinkt het fel bij de viroloog. Misschien is hij het wel moe om die talloze vragen te beantwoorden en altijd hetzelfde te moeten antwoorden...

Welk deeltje van “blijf in uw kot” is zo moeilijk om te begrijpen? Ofwel wonen uw lief en u samen, en dan is er niks aan de hand.

Ofwel woont uw lief bij een andere familie, en dan kan je haar vanuit uw eigen kot een liefdesbrief schrijven (met de hand). — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) March 29, 2020

Misschien is nu wel het moment voor Remco Evenepoel om samen te gaan wonen met zijn vriendin aangezien ze van de viroloog niet bij elkaar op bezoek mogen.