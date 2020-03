OFFICIEEL: "Dit zijn de nieuwe data voor de Olympische Spelen"

Het Internationaal Olympisch Comité heeft al besloten om de Spelen van 2020 uit te stellen. Er is nu ook een nieuwe, officiële datum.

Door de snelle verspreiding van het coronavirus en het risico dat een groot internationaal toernooi met zich meebrengt voor een verdere verspreiding, heeft het IOC de Spelen van Tokio uitgesteld.

Een Japans persbureau, Kyodo, is nu via een bestuurder te weten zijn gekomen wanneer de Spelen in 2021 zullen doorgaan: van 23 juli tot 8 augustus. Volgens diezelfde bestuurder zou het IOC daarover tot een akkoord zijn gekomen met het lokale organisatoren. Dat nieuws is inmiddels ook bevestigd.

Door dit tijdsschema zouden conflicten met reeds geplande sportmanifestaties tot een minimum worden beperkt.