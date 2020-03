Van Avermaet vervoegt andere sporters met hoopvolle boodschap: "Samen kunnen we dat virus zeker aan"

De wereld blijft in de ban van het coronavirus en dat is evenzeer het geval bij de sporters. Het is in deze periode wel enorm belangrijk om positief te blijven. Een boodschap die zeker Wout van Aert ook in het vaandel draagt.

Onder het mom van de inmiddels wel gekende hashtag #SAMENTEGENCORONA hebben verschillende atleten over de sportgrenzen heen een kort filmpje opgestuurd naar VTM waarin ze kort een boodschap verkondigen en ook iets neerschrijven waar ze belang aan hechten. TEAMWORK Greg Van Avermaet was ook één van diegenen die hier aan meedeed. De renner van CCC schreef in drukletters op papier: TEAMWORK. Volgens hem dé manier om er weer door te komen. "Samen kunnen we dat virus zeker aan", is Van Avermaet zeker van zijn stuk. Andere sporters die meededen aan de actie waren onder meer basketbalspeelster Emma Meessseman en zeilster Emma Plasschaert. "Blijf genieten van de kleine dingen", geeft Meesseman ons mee. "Look on the bright side", had Plasschaert opgeschreven. "Dan ben ik zeker dat we allemaal sterker uit deze periode zullen komen."