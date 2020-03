Wielercoach Paul Van Den Bosch staat voor grootste uitdaging uit zijn carrière

Paul Van Den Bosch staat bekend als de uitstekende begeleider van tal van wielrenners. Ook voor hem is de huidige situatie echter nieuw. Het ideale schema samenstellen, is lang geen sinecure, en toch is de verwachting dat coaches daarmee voor de proppen komen.

"Een trainingsschema wordt altijd opgemaakt in functie van een bepaald doel. Dat is er nu niet. Welke accenten leg je dan als coach? Dat is misschien nog het grootste probleem, want je weet niet wanneer er opnieuw gekoerst wordt", schetst Van Den Bosch de problematiek in Het Laatste Nieuws.

OVERLEG

Er is momenteel veel overleg. "Er zijn veel renners die al de goede vorm te pakken hadden. Zij maken zich natuurlijk zorgen. We overleggen veel met de renners. Hoe willen zij het aanpakken, hoe zien zij het, wat willen ze opbrengen? Bepaalde jongens willen iets scherper trainen, anderen vragen het een beetje los te laten."

Van Den Bosch zelf vergelijkt het met de winterperiode. "Met renners wil ik eigenlijk in dezelfde mindset gaan als eind november. Ze moeten dit aanpakken als een nieuwe voorbereiding. Ook al beginnen ze nu met een hoger niveau dan in november. Wij geven onze atleten over het algemeen het advies om iets rustiger en iets minder te trainen, om op te bouwen en de conditie wat te laten dalen."

NOG NOOIT MEEGEMAAKT

Want mogelijk volgt er wel nog een druk najaar. "Stel dat ze in juli herbeginnen, dan zal het daarna 'vollen bak' zijn. Dan staan ze voor een hectische periode en moeten ze het kunnen volhouden ook. Ik ben dertig jaar coach en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is de grootste uitdaging uit mijn carrière." En mogen renners nu wat aandikken? "Vijf kilogram mag er niet bijkomen, maar een kilootje meer is nu niet zo erg."