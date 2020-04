Philippe Gilbert kan rekenen op administratieve hulp van zijn zoon voor de trainingen

Philippe Gilbert krijgt op dat vlak administratieve hulp uit bijzondere hoek. Zijn zoon had de inhoud van één van de trainingsessies netjes op een briefje neergeschreven: na vijftien minuten opwarming een aantal series aan verschillende wattages, met ook een wel bepaald aantal minuten recuperatie tussendoor.

Gilbert moet er zelf mee lachen dat zijn zoon het allemaal zo goed bijhoudt. Het zorgde alvast voor een leuke post op het Twitteraccount van de renner.

I'm very lucky to have a son who keeps track of my training! 😅 pic.twitter.com/UZ9zwmykiL