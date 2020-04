Tourwinnaar Bernal denkt dat uitstel aan de orde is voor editie van dit jaar

Zeker de renners die kunnen meedoen voor de eindzege of het podium, zouden de Ronde van Frankrijk ongetwijfeld nog graag zien doorgaan. Liefst ook nog eens in de best mogelijke omstandigheden. Al zal dat geen evidentie zijn, beseft ondertussen ook Egan Bernal.

De Tourwinnaar van 2019 heeft het hierover in een interview met de Colombiaanse wielerfederatie. Ook hij is aangedaan door wat het coronavirus allemaal teweeg brengt. "Deze verplichte rustperiode treft iedereen. Als de Tour in juli wordt gereden, zullen een aantal kanshebbers er niet klaar voor zijn, omdat ze een verstoorde voorbereiding hebben gehad." Een Tour zonder publiek zie ik niet zitten Daarom is Bernal er voorstander van om de Tour uit te stellen. "Al hoop ik - zowel voor de sponsors als voor het wielrennen zelf - dat de grote ronden dit jaar nog kunnen doorgaan. Een Tour zonder publiek zie ik ook niet meteen zitten." Zelf heeft Bernal de trainingen stopgezet. Of toch wat hij onder trainen verstaat. "Ik zit thuis wat op de rollen. Een uur, anderhalf uur, maar dat is niet trainen."