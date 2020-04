Winnaar van de Ronde in 2019 krijgt voorlopig geen kans om te bewijzen dat het geen toeval was: "Tranen in de ogen"

De Ronde van Vlaanderen werd in 2019 gewonnen door een renner die in zijn geheel een goed voorjaar reed. Toch werd hij niet beschouwd als een grootse winnaar. Zelf meent Bettiol wel dat hij klaar was geweest om opnieuw voor de zege te gaan.

Alberto Bettiol traint sindsdien vaak in Lugano en dat is ook dezer dagen het geval. "Ik ben ver van Italië en ver van mijn familie. Ik ben nu al een tijd niet meer in Italië geweest. En nu mag ik Zwitserland niet meer verlaten. Zelfs als Italië mij de toestemming zou geven om het land in te komen, dan nog zou ik Zwitserland niet uit komen", doet hij zijn relaas in HLN.

De coronacrisis brengt ook hem zo in een moeilijke situatie. "Ik probeer niet te veel aan de toestand te denken. Daar word ik niet beter van. Ik ben gezond, mijn familie is gezond, ze gaan nergens heen. Dat is het belangrijkste."

En hoe zat het eigenlijk met de vorm? "Ik heb dit jaar al getoond dat ik goed bezig was, ik won de tijdrit in de Ster van Bessèges. Ik was klaar om terug te keren naar de Ronde van Vlaanderen en om daar mijn titel te verdedigen. En ik wilde weer snel gaan. Dat was het plan, ik was er klaar voor geweest."

Bettiol heeft de hoop op een volgende editie van de Ronde in 2020 nog niet opgegeven. "Ik hoop dat het later dit jaar nog lukt, dat we nog een Ronde van Vlaanderen krijgen. Ik heb mijn hart daar achtergelaten." Onlangs keek hij nog naar een heruitzending van de editie van 2019. "Ik moet zeggen dat ik de tranen in de ogen kreeg. In Italië is het respect voor mij en de Ronde nu erg groot."