Evenepoel gaat op virtuele wijze debuteren in Ronde van Vlaanderen: "Hoe raar het ook klinkt, ik kijk ernaar uit"

Nu er even geen koersen georganiseerd worden, biedt de virtuele wereld de enige kans op competitie tussen de wielrenners. Daarom gaat zondag 'De Ronde 2020 - lockdown edition' door. Remco Evenepoel is één van de renners die van thuis uit de laatste 32 kilometer uit De Ronde gaat afwerken.

De deelname van Evenepoel is opvallend omdat hij in het echt nog nooit aan de start van de Ronde van Vlaanderen stond. "Ik had nooit gedacht dat ik op deze manier mijn debuut zou maken in een Monument, maar het is nog altijd beter dan niets. Ik denk dat ik de eerste renner ben in de geschiedenis die zijn eerste Monument rijdt op de rollen."

OMSTANDIGHEDEN GEKOPIEERD

Dat zal zo wel zijn, maar hij heeft er wel best zin in. "Hoe raar het ook klinkt, ik kijk ernaar uit. Van wat ik ervan begrijp, is dat de omstandigheden van de Ronde van Vlaanderen gekopieerd worden, dus zal het wel een lastige test zijn."

Naast Remco Evenepoel zullen ook nog Yves Lampaert en Zdenek Stybar meedoen aan deze virtuele finale van de Ronde van Vlaanderen. Onder andere de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg zullen virtueel bedwongen moeten worden.