Prudhomme houdt vast aan 'gewone' Tour: "wedstrijd achter gesloten deuren is geen optie"

Plooit de Ronde van Frankrijk voor het coronavirus of niet? Tourbaas Christian Prudhomme verweert zich alleszins kranig.

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu had het onlangs over een Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren, maar daar is Prudhomme geen voorstander van. Dat vertelde hij in een gesprek met Sports Auvergne.

"De Tour de France houdt voorlopig vast aan zijn datum. Uiteraard hangt alles af van de evolutie van deze pandemie. De gezondheidssituatie van Frankrijk is het belangrijkste.”

“Ik hoop van harte dat de Tour georganiseerd kan worden. Niet omdat het de Tour is, maar omdat het andere geval zou betekenen dat ons land (Frankrijk, red) zich in een vreselijke situatie zou bevinden.”

“Maar een Tour achter gesloten deuren? Dat zie ik echt niet gebeuren: wat mij betreft komt die er niet.” Een beslissing wordt in de loop van mei verwacht.