Tim Wellens spreekt streekgenoten goede moed in: "Wij zullen blijven doorgaan"

Tijdens deze momenten van crisis denken we ook al eens aan de plaats van onze afkomst en hopen dat de mensen daar er allemaal goed door geraken. Dat doet Tim Wellens alleszins. Hij roept alle Truienaren op om te blijven doorzetten.

Tim Wellens woont zelf dezer dagen in Monaco, maar is afkomstig van en geboren te Sint-Truiden. Het Eén-programma 'Pano' volgt donderdagavond de activiteit in het ziekenhuis Sint-Trudo, dat gelegen is in Sint-Truiden. Tijdens deze uitzending richten ook enkele sporters met een verleden in de stad zich tot de bewoners.

Doelman Simon Mignolet en turnster Nina Derwael doen dat bijvoorbeeld, maar ook Tim Wellens. "We zullen blijven doorgaan en samen zullen we deze berg beklimmen", zegt de renner van Lotto Soudal. "Kop op en goeie moed!"