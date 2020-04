Van Impe blikt terug op de mooiste zege uit zijn carrière "Voor mijn overleden zoontje"

Kevin Van Impe werd prof in 2002. In 2009 boekte hij de mooiste zege uit zijn carrière.

Van Impe was toen de beste in Dwars door Vlaanderen. "Ik had een superdag op het goede moment”, vertelde hij aan Sporza.



"Het was koud en ik wou niet bibberen in het peloton. Daarom sprong ik mee in de vroege ontsnapping om het warm te krijgen. Er zat kwaliteit in die vlucht. Uiteindelijk bleven Niko Eeckhout en ik als laatste overlevenden over."

"Op de Oude Kwaremont kregen we het gezelschap van Heinrich Haussler en mijn drie Quick-Step-ploegmaten Tom Boonen, Sylvain Chavanel en Stijn Devolder. Ik wist meteen mijn plek in de rangorde."

"Haussler probeerde ons nog voor de finale dood te knijpen. Maar hij reed zichzelf kapot. Uiteindelijk geraakte ik voorop met opnieuw Eeckhout. Ik klopte hem in de sprint na een zware koers."

“Mijn zoontje was een jaar daarvoor, in maart 2008, enkele uren na zijn geboorte overleden. Daardoor ben ik een heel seizoen mentaal blijven aanmodderen. Mijn ploeg Quick-Step heeft me toen heel goed gesteund. Die zege was voor mijn zoontje.”