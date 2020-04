Van Impe: "Eigenlijk vormden wij tien jaar geleden al The Wolfpack"

Kevin Van Impe reed van 2006 tot 2011 voor Quick-Step. Patrick Lefevre beschikte toen al over een fantastische formatie.

"Eigenlijk vormden we toen al The Wolfpack voordat er al sprake van was”, vertelde Van Impe aan Het Laatste Nieuws. “Boonen won bijna alles, maar daarnaast hadden we ook nog Devolder, Bettini en Pozzato in onze ploeg."

"Voor mij was het fantastisch om zes jaar deel uit te maken van die ploeg. Toen ik in 2012 naar Vacansoleil trok, miste ik de Quick-Step-familie en de structuur. Geen slecht woord over Vacansoleil en Hilaire Van der Schueren: uitstekende ploegleider. Maar het was natuurlijk anders dan bij Quik-Step."

Na dat seizoen stopte van Impe als prof. "Ik beklaag het me nog altijd dat ik zo vroeg gestopt ben met koersen. Ik was nog maar 31. Maar mentaal kon ik het toen niet meer opbrengen."

"Ik was de uithuizigheid wat moe en mijn tweede kindje was op komst. Achteraf bekeken was ik liever 5 jaar later profrenner geworden. Dan had ik de overstap naar de profs waarschijnlijk beter verteerd."