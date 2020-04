Voor Flanders Classics is het zwoegen en nog altijd hopen op een Ronde in 2020: "We zijn hoopvol, maar realistisch"

Voor Flanders Classics, dat als organisator instaat voor zovele wedstrijden, is het ook lang geen evidentie om overeind te blijven in deze coronacrisis. Al stelt Tomas Van Den Spiegel zich wel positief op. Die blijft voorlopig ook nog hopen op een Ronde van Vlaanderen in 2020.

De CEO schept in HLN het economische beeld van Flanders Classics. "Veel van onze mensen staan op tijdelijke werkloosheid, gewoon omdat er geen werk is. De echte impact van hde coronacrisis kunnen we nog niet inschatten. We zijn bezig geweest met de dingen die we wel nog konden. De impact is natuurlijk groot, zowel inhoudelijk als financieel."

STRIJDVAARDIG BLIJVEN

Kan Flanders Classics dit aan? "De klap zal hard zijn, maar we raken hier wel uit. We zijn een commerciële organisatie. Nu wordt een recessie voorspeld die ook de sport gaat treffen. We gaan ons niet wentelen in zelfmedelijden en roepen dat de sport erg afziet, wat zo is. We gaan strijdvaardig blijven. We kijken hoopvol vooruit, naar het najaar en naar 2021."

GROOT VOLKSFEEST

Toch nog even bij dit jaar blijven en bij de kwestie of er nog een editie van de Ronde van Vlaanderen georganiseerd kan worden. "Ik zeg altijd dat de Ronde van Vlanderen enkel in de Eerste Wereldoorlog niet is gereden. We noemen de Ronde het grootste Vlaamse volksfeest van het jaar, met meer dan een miljoen mensen langs de weg. We zijn hoopvol, maar we moeten realistisch zijn."

Vooral omdat de dag waarop er opnieuw gekoerst kan worden nog niet meteen in zicht is. "We hebben woensdag deelgenomen aan de grote meeting van de UCI, waar beslist is om niet meer te koersen tot 1 juni. Iedereen beseft dat het nog langer kan duren."