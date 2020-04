John Degenkolb wijst naar goede reden om de Tour te laten doorgaan: "Belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt"

Er doet heel wat speculatie de ronde over de zin en onzin van een Ronde van Frankrijk in deze omstandigheden. John Degenkolb is alvast fervent voorstander om de Tour te laten doorgaan. Omdat het de wielersport in deze moeilijke tijden weer een boost kan geven.

De Tour rijden, ja of neen? Voor Degenkolb is het een volmondige 'ja'. "Ik zou zelfs een Tour van vijf weken willen rijden indien nodig", zegt de man van Lotto Soudal in diverse Duitse media. Dat zal nu wel niet noodzakelijk zijn. Wel geeft het aan waarom hij zo pleit voor een Tour in 2020.

"De Tour is een evenement waardoor sommige ploegen nog kunnen overleven", legt Degenkolb uit. "Zeventig tot tachtig procent van alle sponsorinkomsten zijn in de Tour te verdienen. Ik hoop dan ook van harte dat de Tour kan plaatsvinden. Als de sponsors het lastig hebben, kan het licht snel uitgaan in de wielersport."

OFFER BRENGEN

En als er een Tour komt, is het dan met of zonder publiek? "Ik rij de Tour liever met supporters, maar als het zonder sponsors is, ben ik er ook klaar voor. We zijn bereid dat offer te brengen. Het is belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt. Misschien moeten de politici, tot een bepaald moment, even heel strenge maatregelen nemen. Dan komt nadien alles weer in orde."