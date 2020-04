Ronde 2020-winnaar Van Avermaet zag na aarzelende start aanpak perfect uitdraaien: "Sterven tot aan de meet"

Ruim dertig kilometer intense inspanning en daarna was het Greg Van Avermaet die het meest straalde. Hij had immers zijn eerste zege van het seizoen beet, een virtuele weliswaar. Toch mag Van Avermaet er fier op zijn, want hij heeft er voor geknokt.

"Ik ben zeker voldaan met mijn prestatie", vertelde Van Avermaet op Sporza na de virtuele koers. Aanvankelijk was hij niet mee met de eersten. "In het begin schrok ik van de snelheid en daardoor moest ik op de Kruisberg even lossen, maar een beetje zoals in het echt heb ik daarna alles op de Paterberg gezet. Daarna was het sterven tot aan de meet. Ik zat echt à bloc."

VOL DOOR OP DE HELLINGEN

Elke goede raad maximaal benutten, dat is ook een sterkte van de groten. "Thomas De Gendt had me gestuurd dat het verschil gemaakt wordt op de hellingen. Ik had in mijn hoofd gestoken om enkel op de hellingen vol door te gaan."

En zie hier het resultaat: Van Avermaet is een Ronde-winnaar. "Ik ben niet echt een "rollenrijder", maar ik ben blij om te winnen. Het is geen waardig alternatief voor de echte Ronde, maar we hebben het volk toch een beetje kunnen entertainen."