Throwback naar 2019: waanzinnige inhaalrace van Van der Poel en een verrassend sterke Italiaan in De Ronde

Prachtig weer en toch geen Ronde van Vlaanderen vandaag. Zonde. De editie van 2019 was ook wel niet mis. Daarom nemen we u nog eens mee naar 7 april van vorig jaar. Mathieu van der Poel kende een uitermate sterke dag en Alberto Bettiol verraste de topfavorieten.

Een eerste opvallend moment was er bij de ploegenpresentatie toen Linde Merckpoel... Stijn Steels per ongeluk vol op de mond kuste. Daarna ging de aandacht toch maar naar het koersen en naar de topfavorieten. Een resem kandidaten werd getipt voor de zege. Van der Poel, Van Avermaet, Stybar, Van Aert, ...

Nog voor de eerste hellingen eraan kwamen, waren we al een ex-winnaar kwijt. Terpstra was zwaar ten val gekomen en moest opgeven. Na een passage over de Muur van Geraardsbergen reden voor het eerst enkele favorieten naar voren en werd de vroege vlucht van vier renners tenietgedaan. Na de Kanarieberg vond er een hergroepering plaats.

VANMARCKE RIJDT VOOR BETTIOL

Bij de tweede keer Oude Kwaremont een ondoordacht momentje van Van der Poel: hij sukkelde de kant in en kwam op nogal vreemde wijze ten val. Een inhaalrace zou volgen. Ondertussen begon Sep Vanmarcke het volle pond te geven. Hij was tot een paar dagen voor De Ronde onzeker geweest na zijn val in de E3. Het hinderde hem niet om tijdens Vlaanderens Mooiste volop het initiatief te nemen in dienst van Bettiol.

Die was zelf bezig aan een goed voorjaar, maar was lang niet de grootste naam en werd dus slechts als een outsider bekeken. Toen de Italiaan zijn aanval plaatste, had echter niemand een antwoord. Ook niet Van Avermaet. Van der Poel had daar misschien wel toe in staat geweest als hij niet was gevallen.

FENOMENALE VAN DER POEL

De Nederlander had een fenomenale achtervolging afgewerkt over de Koppenberg en de Taaienberg en zat nog net iets te ver toen Bettiol aanging. Dat belette Van der Poel niet om hierna nog te proberen het onmogelijke te realiseren. Samen met Van Avermaet ondernam hij nog een poging om de kloof te dichten, maar die draaide op niets uit.

Nog ruim een tiental kilometer die Bettiol solo moest afwerken en dat deed hij met verve. Ook omdat er in de achtervolging naar mekaar gekeken werd. Veertien seconden hield hij over op Kasper Asgreen, die de tweede plaats wegkaapte. Luttele seconden later bleef Kristoff Van der Poel en Politt voor in de spurt om de laatste podiumplek.