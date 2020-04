Kunnen de BK's gered worden? "Stellen B-plan op, absoluut bedoeling kampioenschappen dit jaar te laten plaatsvinden"

Naarmate de hervatting van het wielerseizoen steeds verder opschuift, zullen ook de nationale kampioenschappen onder druk komen te staan. Op 18 en 21 juni staat het BK tijdrijden en het BK op de weg op het programma. Is dat wel haalbaar?

Bij Belgian Cycling willen ze op elk mogelijk scenario voorbereid zijn. "Het is zo dat we een hypothetische denkoefening aan het maken zijn: 'waar op de kalender kunnen we beide kampioenschappen plaatsen indien ze niet zouden kunnen doorgaan?' We bereiden enkele scenario's voor, stellen een B- en zelfs een C-plan op, zoals we dat ook met het BK tijdrijden voor de jeugd hebben gedaan", zegt algemeen directeur Jos Smets in HLN.

KOSTEN VOOR ORGANISATOREN VERMIJDEN

Ze zitten dus niet stil bij de federatie. "Omdat we het ons niet kunnen veroorloven om te wachten tot de allerlaatste minuut. Je merkt dat we daarin de bewegingen van de Internationale Wielerunie volgen. Onze beslissing tot afgelasting of uitstel lopen ver voor op de maatregelen die de overheid neemt. We willen namelijk vermijden dat organisatoren kosten maken die ze achteraf niet meer kunnen recupereren."

Smets gaat wel uit van nationale kampioenschappen in 2020. "Het is absoluut de bedoeling om de kampioenschappen dit jaar te laten plaatsvinden. Is het niet in juni, dan op een ander tijdstip. In het tweede geval zullen we wel eerst de internationale kalenderherplanning moeten afwachten. Want je wil niet meemaken dat op de dag van het BK plots één van de klassieke Monumenten wordt gelegd."