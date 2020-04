Maxim Pirard doorstaat 'Ronde' van meer dan 1000 kilometer: incident in Wervik en bezoek aan politiekantoor

Een ronde. Je kan die rijden op de pisten en de term komt ook voor in het wegwielrennen bij wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen. Maxim Pirard vatte het wel heel letterlijk op en maakte dit weekend zijn tocht langs de grenzen van het Vlaamse gewest.

Zijn manier om de Ronde van Vlaanderen te eren. "Als wereldkampioen gran fondo heb ik wel ervaring met zulke tochten", zegt Pirard in Gazet van Antwerpen. Hij begon er zaterdag om 3u 's ochtends aan in Sint-Denijs-Boekel.

ZACHTE LANDING

In Wervik maakte hij even een omzwerving die niet op het menu stond. "Ondanks de opkomende zon schatte ik een bocht verkeerd in en belandde ik in een wei. De landing was gelukkig zacht. Het is het enige incident dat ik onderweg ben tegengekomen."

SOEP EN POWERNAP OP POLITIEKANTOOR

Mensen bieden hem onderweg vanalles aan: banen, rijsttaartjes, water, Red Bull... Een grote steun, naar eigen zeggen. Zelfs een tas kippensoep en een powernap van twee uur op het politiekantoor is hem gegund. "Als ik die combi niet was tegengekomen, weet ik niet of ik het zou gehaald hebben. Ik was helemaal verkleumd van de koude."

Dit laatste speelde zich zondag in de vroege uurtjes af. Aankomen thuis doet Pirard 's avonds omstreeks 23u42. "De grens van de 1000 kilometer is net gepasseerd", kondigt hij met trots aan. Als dat geen straf eerbetoon aan De Ronde is.