Ploegmaats leefden volop mee met Van Avermaet: "Denkt dat hij tegen de wind aan 't vechten is" en "Eten en drinken!"

Tijdens De Ronde 2020 sttond de chatbox van CCC zowat op ontploffen. "Greg is aan 420 watt aan het rijden", stelde Gijs Van Hoecke vast. Waarop Nathan Van Hooydonck nog een aanmoediging voor zijn kopman de wereld in stuurde.

Ook de houding van de renner tijdens de inspanning werd getoond tijdens de virtuele Ronde en daar kon Michael Schär één en ander uit afleiden. "Greg gaat de aerodynamische toer op. Hij denkt nog altijd dat hij op de weg aan het vechten is tegen de wind", moet de Zwitser lachen. Gijs Van Hoecke vindt het ook hilarisch.

When the group chat is 🔥 😂#DeRonde2020 #RideForMore pic.twitter.com/EIX58qpYCh