Topsportcoach haalt drie redenen aan waarom het op de rollen moeilijker koersen is dan buiten

De 'lockdown editie' van de Ronde van Vlaanderen was een schot in de roos. Wellicht zullen nog afgelaste wielerwedstrijden een vergelijkbaar initiatief nemen. Voor de dertien deelnemers was het alleszins afzien zondag.

De dertien deelnemers betwistten zondag alleen de slotfase van het originele parcours. Lange wedstrijden op rollen rijden zou misschien geen goed idee zijn, want op de rollen zijn het toch moeilijkere omstandigheden dan op de weg. Topsportcoach Paul Van Den Bosch ondersteunde dat bij Sporza met drie argumenten. "De renners kunnen nooit de benen lossen. Op geen enkel moment. Ze weten dat ze op de rollen elke watt moeten verdienen", legde Van Den Bosch uit. "Ten tweede hebben ze geen afkoeling. Het lichaam dehydrateert veel sneller dan buiten. Extreme zweters zullen dan ook minder goed presteren." Voor de laatste reden verwees hij naar het mentale aspect. "De beleving is anders. Een uur buiten fietsen gaat veel sneller voorbij dan een uur op de rollen", besloot hij.