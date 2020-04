Van der Poel lonkt naar groterondedebuut: "Als de Tour dit jaar gereden wordt, kunnen we misschien lobbyen"

Het is niet omdat er momenteel geen wedstrijden gereden worden dat renners niets mogen hebben om naar uit te kijken. Tenslotte moeten ze zich voorbereiden op het moment waarop er wel opnieuw gekoerst kan worden. Mathieu van der Poel zou een Tourdeelname wel zien zitten.

Nochtans stond dat oorspronkelijk in 2020 nog niet in zijn plannen. "Het kwam goed uit om dit jaar het mountainbiken te doen en volgend jaar mijn debuut te maken in een grote ronde, misschien wel de Tour. Nu moeten we ons aanpassen, want die olympische droom is zeker nog niet weg", legt Van der Poel uit aan Sporza.

UITZONDERLIJKE TOUR

Dus ligt de weg naar een eventuele Tour open. "Volgend jaar ga ik normaal gezien mountainbiken. Als de Tour dit jaar nog gereden wordt, kunnen we misschien lobbyen om daar nog binnen te geraken. Ik denk dat we een uitzonderlijke Ronde van Frankrijk zouden krijgen met heel veel andere types renners. Ik zou daar zeker open voor staan."

Wel geeft Van der Poel toe dat eerst de toestand met al die zieken voor een groot stuk verholpen moet worden. "De onzekerheid over corona weegt meer door dan de onzekerheid over de kalender", besluit de Nederlander van Alpecin-Fenix.