Andere eendagskoers bereid zijn plaats af te staan aan de Ronde van Vlaanderen

Er is een grote consensus om de Ronde van Vlaanderen toch nog te laten plaatsvinden dit jaar. Alleen moet daar dan wel een plaats voor gevonden worden op de kalender. Dat zou wel eens 19 september kunnen worden. De dag waarop de Primus Classic op het menu staat.

De organisatie van die koers is dus bereid voor een keertje zijn plaats op te geven. "Er zijn gesprekken geweest", bevestigt ondervoorzitter Philip Beke van het organiserend comité in HLN. "We willen eventueel een helpende hand reiken en onze plaats eenmalig afstaan, maar enkel op voorwaarde dat onze sponsors akkoord gaan."

VAN PETEGEM DE LINK

Voorzitter van dat comité is een zekere... Peter Van Petegem. De ex-wielrenner is tevens kind aan huis bij Flanders Classics. Daar moet de verklaring voor dit standpunt wellicht gezocht worden. De Primus Classic wil dan wel ook een financiële compensatie krijgen als het zover komt.

Het is misschien allemaal niet nodig, want eerst is de UCI aan zet. Kan die geen andere ideale datum vinden, dan is er dus nog altijd dit interessante voorstel van de Primus Classic.