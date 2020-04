Philipsen heeft na posten van 'Thuis'-intro nog geen nieuwe creatieve plannen: "Probeer te genieten van normale dingen"

In elke crisis liggen er ook opportuniteiten. Om meer creatief aan de slag te gaan. Dat liet Jasper Philipsen een kleine week geleden al zien door op Instagram een alternatieve 'Thuis'-intro te posten waar hij zelf en mensen uit zijn omgeving in voorkwamen. Volgen er nog zo'n dingen?

"Ik heb er wel wat reactie op gekregen", verwijst Philipsen naar het filmpje. "Of ik grote fan ben van 'Thuis'? Vroeger was ik dat wel. Toen keek ik heel vaak, zeker toen ik nog naar school ging. Dat was een beetje traditie. De laatste jaren is het er wel wat uit gegaan."

Dat filmpje op Instagram was alleszins wel leuk gedaan. Heeft Philipsen nog zo'n creatieve zaken in zijn achterhoofd? "Ik heb niet meteen een idee, neen. Ik heb geen plannen." Door het samenscholingsverbod kunnen er momenteel geen opnames worden opgenomen, waardoor het Eén-programma stopt op 24 april.

Maar volledige alternatieve afleveringen komen er dus niet op de sociale media van Philipsen? "Dat ga ik sowieso niet doen. Het is misschien iets voor mijn vriendin, maar ik ga mij daar niet mee bezighouden", lacht de UAE-renner.

Waar houdt hij zich dan wel mee bezig nu de koers stilligt? "Ik ben nu heel veel thuis. Normaal is dat veel minder het geval. Ik probeer daar ook van te genieten, van bij de familie te zijn, van de normale dingen. Ook om eens een beetje weg te zijn van de koers. Dat is nog wel de positieve kant van het verhaal."