Van Den Spiegel en Roodhooft zien het wel zitten met e-cycling: "Kan aparte tak worden, zoals cross of mountainbiken"

Het virtuele koersen zal niet het nieuwe wielrennen worden. Maar als een organisator als Flanders Classics er voor gewonnen is en ook de teams gaan mee in het verhaal, heeft het wel toekomst. Dat is inderdaad ook wat af te leiden valt uit de commentaren van Tomas Van Den Spiegel en Philip Roodhooft.

"We moeten eerlijk zijn: zonder de coronacrisis had dit verhaal niet deze proporties aangenomen. Niemand kijkt naar een virtuele koers van twee uur op tv. Het is de combinatie met de beelden van de profs 'in hun kot' die het interessant maakt", maakt Van Den Spiegel de analyse in Het Laatste Nieuws.

JONGER PUBLIEK

Er kan zo mogelijk ook een andere doelgroep bij de koers betrokken worden. "E-cycling bestaat al veel langer, nu was het ook voor de eerste keer aantrekkelijk voor wie niet zelf meedeed. Iedereen zag dat de renners zich smeten, geen enkele van die profs wilde afgaan. We merken dat we door die mix ook een veel jonger publiek bereiken."

Philip Roodhooft van Alpecin-Fenix is ook een voorstander. "Ik denk dat e-cycling een 'blijver' is. Virtuele koers zal echte koers niet vervangen, maar het kan wel een aparte tak binnen het wielrennen worden, zoals de cross of het mountainbiken."

BERNAL VS SCHÜRTER

Verschillende aspecten kunnen een rol spelen. "Het leuke aan virtuele koers is dat renners uit de verschillende disciplines het tegen mekaar kunnen opnemen zonder dat iemand duidelijk voordeel heeft. Het zou me wel boeien om Tourwinnaar Bernal te zien koersen tegen Schürter, de wereldkampioen mountainbiken."