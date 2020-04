Campenaerts vrolijk en nuttig door de crisis: generator halen bij Nys, stuur zoals dat van Evenepoel en video's maken

Victor Campenaerts heeft nog lang geen last van verveling. Wie daar wel mee kampt, kijkt best eens op zijn sociale media. Dan zie je hem geld uitdelen aan een wielertoerist die aan het milieu denkt of kookles geven. Campenaerts amuseert zich, maar blijft ook denken aan zijn carrière.

Zelden was Campenaerts zo relaxed. Vandaar wellicht al die leutige filmpjes. "Als renner heb je vaak veel stress. Omdat er altijd verwachtingen zijn. Ofwel moet je koersen, ofwel ben je in voorbereiding op een koers. Nu is er even niks. Sinds ik prof ben, is mijn leven nog niet vaak zo ontspannend geweest. Dat is de positieve kant aan deze crisis", zegt hij in HLN.

EXTRA TIPS VOOR BENOOT

Er komt heel wat reactie op zijn inzendingen. Niet alleen van de gemiddelde volger, maar ook van collega's. "Na elke instructie-of trainingsvideo die ik post, krijg ik binnen het kwartier telefoon van Benoot. Tiesj wil altijd wat extra tips. Zelfs over het eten dat ik maak."

HOOGTETENT MET VIER GENERATORS

Toch ligt de focus ergens nog wel op de koers: Campenaerts slaapt in een hoogtetent. Een speciale tent, want het is er één met vier generators in plaats van slechts één. "Ik heb onder andere een oude generator gekregen van Sven Nys en er één heel goedkoop kunnen kopen bij Adam Hansen."

Campenaerts houdt ook filmpjes van anderen in het oog en zo steekt hij soms ook wel wat op. Zoals in de periode na zijn werelduurrecord in 2019. "Vorig jaar viel het me plots op dat het stuur van Evenepoel er anders uitzag. Ik dacht: 'Ik ga dat ook eens uitproberen, misschien krijg ik dan weer zin om te trainen'. En zo gebeurde. Ik ben blij dat het ging om een aanpassing aan een gewone wegfiets."