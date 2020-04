De Cauwer amuseerde zich rot bij virtuele Ronde en zag échte koers: "Evenepoel en Bettiol na hun oorlogje, heerlijk!"

De virtuele Ronde van Vlaanderen op de rollen werd een groot succes met meer dan 600.000 kijkers. Ook José De Cauwer amuseerde zich rot als commentator van dienst.

"Je zit op een klein schermpje te kijken en ik kon Michel ook niet zo goed zien door alle schermen die tussen ons stonden", aldus De Cauwer in De Afspraak.

"En dan kruip je maar in een soort van toneelrol. Met bomen die meer weg hadden van Oviedo dan Vlaanderen ... Na een minuut waren we vertrekken en zit je er helemaal in en begon ik me echt te amuseren."

Echt koers

"Het was ook echt koers, écht koers. Onmiddellijk en vanaf minuut 1. Evenepoel en Bettiol die meteen begonnen koersen, nadat ze vorig jaar al een oorlogje hebben uitgevochten. In de start ging Evenepoel aan en Bettiol reageerde, prachtig."

"In een open wedstrijd zou er misschien gefoefeld worden met het gewicht, maar nu was iedereen heel eerlijk en op een geijkt systeem. Iedereen is kapot over de virtuele streep gekomen, Van Avermaet was los de beste."