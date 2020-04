9 april 2017: Greg Van Avermaet wint zijn eerste monument, laatste koers van Tom Boonen

(Voorlopig) geen Parijs-Roubaix dit jaar, maar in 2017 wel. Dag op dag 3 jaar geleden won Greg Van Avermaet de 'hel van het noorden', na veel ereplaatsen eindelijk een monument voor de olympisch kampioen. Het was ook de laatste wedstrijd van Tom Boonen, die nog voor een vijfde kassei ging.

Parijs-Roubaix begint pas écht als de renners in het bos van Wallers zijn, op de Trouée d'Arenberg. Maar voor Van Avermaet loopt het enkele kilometers ervoor al grondig fout. Door materiaalpecht kan hij niet met het peloton mee opdraaien door het bos. Na een achtervolging van 20 km komt hij dan toch aansluiten bij de kop van de koers, op zo'n 85 kilometer van de streep. In elke andere koers zou dat geen probleem zijn, maar in Parijs-Roubaix kan daar je koers al gereden zijn.

Op Mons-en-Pévèle, nog zo'n rotstrook van drie kilometer lang, test Sagan de rest van het peloton en komt er een afscheiding waarbij alle favorieten mee zijn in de eerste groep.

Van Avermaet stuurt luitenant naar de frontlinie

Vanuit dat groepje der favorieten valt Daniel Oss aan, toen nog ploegmaat van Van Avermaet bij BMC. Zo zit onze landgenoot in een zetel en je weet nooit... als ze in die groep naar elkaar kijken, kan Oss zomaar eens Parijs-Roubaix winnen. Zo deed Vansummeren het in 2011 en O'Grady in 2007.

Maar de onfortuinlijke Italiaan wordt gegrepen door de favorieten, een groep die ondertussen al flink uitgedund is. Tom Boonen is er niet meer bij, voor Quick-Step is Stybar de enige luitenant. Ook Sagan heeft door materiaalpech de rol moeten lossen vooraan.

Sprinten op de piste

Op de laatste zware kasseistrookvan Carrefour de l'Arbre trekt Van Avermaet nog eens vol door. Stybar kan goed volgen, maar ook de Nederlander Langeveld. Met z'n drieën gaan ze de laatste kilometers in. Daar probeert Stybar aan te vallen, maar Van Avermaet reageert heel kwiek, Langeveld sluipt ook opnieuw mee in het wiel. Met drie draaien ze de piste op.

Maar daar kijken ze zo veel naar elkaar, dat ook Stuyven en Moscon nog komen aansluiten, even lijkt het erop dat zij op en over het drietal zullen gaan maar ze hadden hun sprint te vroeg ingezet. Stybar zijn aanzet is heel sterk en hij verzamelt al snel enkele lengtes op Van Avermaet. Maar Van Avermaet komt in de laatste meters op en over Stybar en sprint zo naar zijn eerste (en voorlopig ook enige) zege in een monument.