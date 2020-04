Bakelants: "Zou interessant zijn om de monumenten dit jaar in september te rijden: misschien krijgen we dan heel andere winnaars"

Door de coronacrisis is de wielerkalender veranderd in één grote chaos. De organisatoren van de grootste wedstrijden bikkelen om een plekje op de kalender in het najaar.

Jan Bakelants vertelde aan Sporza dat het wel eens interessant kan zijn om te zien wat er gebeurt als de kalender wordt overhoop gegooid. "Ik ben ervan overtuigd dat er maanden zijn waarin je genetisch voorbestemd bent om goed te presteren”, aldus de renner van Circus - Wanty Gobert. “Er zijn ook maanden waarin je alles goed doet, maar het niet lukt om je piekvorm te halen. Gewoon omdat dat niet in je genen zit." "Zelf ben ik nooit goed in het begin van het jaar. Op het einde van het jaar doe ik evenveel en ben ik iets beter dan in het begin. En dat iets beter zijn is net nodig om uit te blinken." "Bovendien vallen de klassiekers, en dan vooral de Waalse, samen met het allergieseizoen. En dat is iets waar ook ik door geplaagd word en waar weinig tegen te doen valt.” “Daarom denk ik dat het heel interessant kan zijn als de vier uitgestelde monumenten dit jaar in september gereden worden." "We zouden dan wel eens een heel andere winnaar kunnen of alvast andere namen die meestrijden om de overwinning: net omdat ze niet tegengehouden worden door voor hen negatieve omstandigheden."