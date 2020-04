Merlier: "Sterk vermoeden dat ik langer in driekleur zal mogen rondrijden"

Tim Merlier kroonde zich op 30 juni in Gent tot Belgisch Kampioen. Door de coronacrisis heeft hij jammer genoeg nog niet veel kunnen koersen in die trui.

“Ik vrees dat dit mijn lot is”, vertelde de renner van Alpecin-Fenix daarover onlangs aan Het Laatste Nieuws.

“Ik denk dat de goden vorig jaar nog iemand zochten die niet te veel aan zijn tricolore zou hebben. Ze zijn bij mij uitgekomen. Omdat ik een crosser ben en normaal geen klassiek voorjaar op de weg rijd." (lees HIER)

Het ziet er echter naar uit dat het BK dit jaar niet zal kunnen doorgaan… en dan mag Merlier zijn trui langer houden.

“Gaat het BK in Ingooigem wel doorgaan in juni?”, vroeg hij zich luidop af in een gesprek met Wielerflits. “Er is al zoveel afgelast ondertussen. De Tour in juli is niet zeker. Waarom zou het BK in juni dan zeker zijn? Ik hoorde hier in de regio al geruchten dat het een moeilijk verhaal wordt...”

“Het is niet dat ik daar naar verlang. Absoluut niet zelfs. Maar in het geval van uitstel van het nationaal kampioenschap mag ik de tricolore blijven dragen tot het wel wordt afgewerkt. En in geval van afgelasting zelfs tot het einde van het kalenderjaar."

"Maar dat verzacht de pijn toch maar een heel klein beetje. Laten we gewoon hopen dat het BK wél doorgaat.”