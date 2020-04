Naesen blijft trainen maar stopt met ritjes op Strava: "Sommigen kunnen het niet vatten"

Oliver Naesen heeft in samenspraak met zijn ploeg AG2R beslist om zijn trainingsritjes niet meer op Strava te zetten. Veel van zijn ploegmaats mogen immers helemaal niet buiten, wat tot jaloezie en frustratie leidt.

"Ik deel mijn ritjes graag online want ik weet dat mensen daar geïnteresseerd in zijn en ze willen kopiëren", zegt de ex-Belgische kampioen bij velonews. Maar de laatste weken werden zijn gedeelde Strava-ritten niet overal gesmaakt. In Italië en Spanje mogen de renners niet buiten, in Frankrijk enkel in een straal van 1km rond hun huis.

"Mensen reageerden gefrustreerd en jaloers. Sommigen werden gek omdat ik nog buiten kon trainen. Ze kunnen het niet vatten dat zijn niet meer buiten mogen komen en wij wél," aldus Naesen. Hij blijft nog wel zo'n 20-25u per week trainen, maar minder intensief aangezien de renners nog niet weten wanneer het wielerseizoen zal hervatten.