Philipsen verwacht geen tweede Tourdeelname op rij en is benieuwd welke alternatieven nieuwe kalender straks biedt

Jasper Philipsen nam vorig jaar enigszins verrassend in zijn eerste seizoen bij UAE meteen deel aan de Tour. Tot de twaalfde rit ging de jonge Limburger mee en drie keer reed hij top tien. Dit jaar denkt hij niet dat er een avontuur in de Ronde van Frankrijk zit aan te komen.

Het is natuurlijk afwachten met welke nieuwe wielerkalender de UCI op de proppen gaat komen. "Het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Het is vooral zaak om de alternatieven te bekijken. Ik weet niet heel veel over hoe het er juist voor staat. Andere overheidsdiensten zullen wel met nieuws komen en dan kunnen we kijken wat al dan niet mogelijk is en aan welke wedstrijden we kunnen meedoen", bekijkt Philipsen het nuchter.

Logisch zou zijn dat men de grote klassiekers nog probeert in te passen. "De eerste wedstrijden zullen wel de grote Monumenten zijn. Die zullen voorrang hebben. Het biedt al perspectief als die al gereden kunnen worden. Het zou goed zijn als die op een alternatieve datum kunnen gereden worden."

Zijn er voorts nog mogelijkheden om koersen in te halen? Niet al te veel, denkt Philipsen. "Het seizoen zal al korter zijn. Je kunt ook niet elke dag een koers gaan organiseren, want je zit met een beperkte groep renners die steeds in actie komt".

Een Tour behoort voorlopig niet tot zijn schema. "Je kunt op voorhand niet echt van een schema spreken. Het hangt af van de situatie. Gaat die doorgaan of niet en wat zijn dan alternatieve wedstrijden? Ik verwacht niet meteen dat ik aan de Tour ga meedoen als die doorgaat."