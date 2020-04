Tchmil: "Ik hing een poster van Museeuw omhoog: als ik geen zin had om te trainen keek ik daar naar en was de motivatie terug"

Andrei Tchmil vecht tegen darmkanker en onderging enkele weken geleden al een zware operatie. De man van de vele nationaliteiten sprak met Het Nieuwsblad over zijn strijd.

Nadat Tchmil een berichtje op Facebook plaatste over zijn ziekte, werd hij overspoeld met reacties: “Marc Wauters, Rik Verbrugghe, Thierry Marichal... Veel van mijn oude Lottoploegmaats reageerden. Ook Johan Museeuw stuurde een bericht. Dat deed veel deugd.”

“Vroeger waren Johan en ik niet de beste vrienden. We waren rivalen. Zijn aanwezigheid was mijn grote drijfveer."

"Wist je dat er in mijn garage een poster van hem aan de muur hing? Als ik niet veel zin had om te trainen, keek ik eens naar die poster en was de motivatie helemaal terug. Johan als tegenstander heeft het allerbeste in mij naar boven gehaald.”

Die rivaliteit is al een tijdje geleden veranderd in wederzijds respect. Vriendschap zelfs.

“Twee jaar geleden hebben we een biertje gedronken op de Velofollies-beurs en ook op de Kristallen Fiets hebben we samen lang aan de bar gestaan. We komen nu goed overeen. Pourquoi pas? We hebben samen zoveel meegemaakt. Achteraf gezien waren die jaren de mooiste momenten uit mijn leven.”