Tchmil overwon kanker in Lombardije, dat kreunde onder coronacrisis: "Na je zestigste neem je best wat minder risico's... maar ik ben 57"  

Andrei Tchmil overwon onlangs darmkanker. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen moest zijn strijd voeren in volle coronacrisis.

Tchmil werd behandeld in Brescia, een stad in Lombardije die kreunt onder de coronacrisis. “In dat ziekenhuis werden even voor mijn behandeling de eerste coronadoden vastgesteld”, vertelde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Maar bang was ik nooit: daar heb ik geen tijd voor gekregen.”

“Kort na mijn operatie hebben ze alle andere ingrepen gecanceld. Ik heb dus geluk gehad Patiënten die getroffen waren door het virus werden ondergebracht in een apart gebouw. Veel heb ik er dus niet van gemerkt. Pas toen ik achteraf al die verschrikkelijke verhalen las, drong de ernst van de situatie tot me door."

Intussen is Tchmil aan de beterhand: “Ik voel me zo'n beetje als na een zware crash met de fiets: mijn hoofd is het al lang vergeten, mijn lijf nog niet door de naweeën. Kleine mankementjes.”

“Natuurlijk zet zoiets je aan het denken. Mijn besluit staat vast: ik ga het voortaan wat rustiger aanpakken. Zonder daarbij in het andere uiterste te vervallen. Na je zestigste neem je best wat minder risico en blijf je maar beter zoveel mogelijk binnen, zeggen ze wel eens. Maar ik ben 57…”, besloot hij met een kwinkslag.