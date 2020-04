Lefevere vreest ook zelf voor faillissement: "Voetbalclubs kunnen spelers verkopen, maar in de koers bestaat dat niet"

Er mag al een tijdje niet meer gekoerst worden en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. De vrees voor faillissementen is dan ook groot.

Ook Patrick Lefevere is er allerminst gerust op. Dat vertelde de manager van Deceuninck–Quick.Step -én adviseur van voetbalclub Anderlecht- aan Sporza.

"Het is niet enkel de koers die een slachtoffer zal worden van de coronacrisis, maar het verschil met voetbal is dat voetbalclubs spelers hebben die ze kunnen verkopen. In de koers bestaat er geen transfergeld. Wij leven bij de gratie van sponsors en een beetje merchandising."

"Als de koers herbegint, zullen de organisatoren nog meer beginnen te wenen dan anders. Ze zullen vragen om een inspanning te doen. En wij zullen bij onszelf denken dat we iets moeten terugdoen voor de sponsors en dat we onze renners moeten laten koersen. Ik voel de bui dus al hangen.”

"Ik vrees dat er wielerteams failliet zullen gaan. Zelf ben ik ook bang. Teams die gesponsord worden door privé-bedrijven kunnen het zich moeilijk veroorloven om niet te koersen tot eind juni."