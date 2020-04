Moeten wielrenners straks flink inleveren? Wielervakbond: "We gaan geen algemene knip in de lonen aanvaarden"

De coronacrisis hakt er flink in en ook de sportwereld blijft niet gespaard. Wielerformaties zien hun inkomsten dalen, maar blijven wel met hoge kosten zitten.

De lonen van de renners en het andere personeel bijvoorbeeld. Zo kunnen ploegen in de problemen komen en snoeien in de lonen zou een oplossing kunnen bieden. Wielervakbond CPA is bereid daarin mee te werken, maar plaatste wel een belangrijke nuance.

"We zullen nooit een algemene knip in de lonen aanvaarden", legt Laura Mora van CPA uit. Ze pleit voor een andere aanpak. "We zullen elk geval apart evalueren om de problemen met specifieke hulp in te perken."

"Het is niet aanvaardbaar de lonen fel naar beneden te halen zonder bewijs dat een werkgever de contracten niet kan nakomen", voegde de voorzitter van CPA, Gianni Bugno, er nog aan toe.