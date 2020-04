Stuyven na virtuele Ronde van Vlaanderen: "Leuk initiatief, maar volgens mij onmogelijk om er officiële wedstrijden van te maken"

Greg Van Avermaet won vorig weekend de allereerste virtuele Ronde van Vlaanderen. Jasper Stuyven werd vijfde.

De renner van Trek – Segafredo kwam in een gesprek met Het Laatste Nieuws nog eens terug op de ‘Ronde’.

"Mensen die er nog aan twijfelden of het pure show was of echte koers moeten maar eens naar de wattages van de wedstrijd kijken. Die liegen niet. Ik denk dat de livebeelden van zwoegende en zwetende renners voor zich spraken. Ook al zat er misschien een foutenmarge op: iedereen is à bloc gegaan."





Blijkbaar bestaat er toch een behoorlijk verschil tussen de rollen waarop wordt gereden en de prestaties in de virtuele wedstrijd. Zo zouden Stuyven en Remco Evenepoel bijvoorbeeld serieus benadeeld zijn geweest ten opzichte van andere renners.

"Als je er echt officiële wedstrijden van wil maken, moet je inderdaad alle renners op hetzelfde type rollen laten rijden. Wat volgens mij onmogelijk is, omdat elk team zijn eigen sponsor heeft.”

“Ook de omstandigheden waren anders: de ene reed in de zon, de andere binnen met ventilatoren op zich gericht. Persoonlijk had ik na vijf minuten al hetzelfde gevoel als op een Tourcol bij veertig graden, zonder beschutting: oververhit. Maar voor een goed begrip: dit was een leuk initiatief."