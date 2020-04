🎥 Geraint Thomas en Egan Bernal kijken uit naar grote slag op Zwift

Het begint dus met een rit met andere Zwift-gebruikers. Zowel Thomas als Bernal willen graag zoveel mogelijk mensen zien meedoen en roepen daarbij ook op. Nadien worden alle Ineos-renners in zes groepen verdeeld en gaan die groepen strijden voor de overwinning.

Geraint Thomas zit bijvoorbeeld in een andere groep als Egan Bernal. De grote namen zullen dus tegen mekaar moeten koersen. Uitkijken wat dat geeft. "Hopelijk kijken jullie ernaar uit om met ons te rijden op zondag en nadien ons te zien koersen. Het zou plezierig moeten zijn", zegt Thomas. Tenslotte herhaalt hij ook nog eens die o zo belangrijke boodschap. "En onthoud: blijf thuis, houd het veilig."

“Alpe du Zwift, man!”@GeraintThomas86 is ready for Sunday's eRace, on an iconic course.



You can ride with him too on @GoZwift. Sign up for our eRide here: https://t.co/qux3t7kJjG pic.twitter.com/liCEzJsHkn