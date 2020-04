Gilbert blikt terug op gewonnen Monumenten: diepgaan op Sormano, vieren in Philippe-ville en legendarische douches

De vijf verschillende Monumenten winnen blijft de grote droom van Philippe Gilbert. Enkel Milaan-Sanremo ontbreekt nog. Wel heeft hij al vijf keer een Monument gewonnen. In Lombardije was het immers twee keer raak. Hij blikt in HLN terug op al die zeges.

Gilbert opende zijn rekening in de Ronde van Lombardije van 2009. "De vijf Monumenten winnen was van in het begin van mijn carrière de grote droom. Maar ik was me ervan bewust dat de Ronde van Lombardije, met mijn lichaamsprofiel en specifieke mogelijkheden, één van de lastigste opdrachten zou worden. In die tijd stond ik nog een stuk 'lichter' dan nu. Daar heb ik speciaal op gewerkt."

Een jaar later verdedigde hij zijn titel met succes. "Nog nooit ben ik zo diep geweest als toen, die dag. Op de Sormano trok iedereen twee regenjassen aan en vormde zich boven het peloton een mistgordijn door de ademdampen van de renners. Boven was het nog amper twee graden. Op dat moment reden we ook al bijna zes uur in de gietende regen."

5000 MAN VIERT IN 'PHILIPPE-VILLE'

Een hele speciale herinnering blijft uiteraard Luik-Bastenaken-Luik van 2011, zijn wonderjaar. "Nooit zag ik méér mensen langs het parcours staan dan dat jaar. De sfeer was geweldig. De Côte de la Redoute werd omgedoopd tot 'Philippe-ville'. Toen ik er 's avonds laat aankwam, stonden 5000 vierende mensen me op te wachten."

Met een aanval van ver zegevierde hij in 2017 in de Ronde van Vlaanderen. "Ik wist dat ik een zege in de Ronde in de benen had. Toen toch. Want tien jaar lang was dat onmogelijk geweest. Al die tijd staken Boonen en Cancellara met hun twee sterke teams boven de rest uit. Ik denk dat ik mijn vizier in de juist fase van mijn carrière op de 'Vlaamse' Monumenten richtte."

De meest recente grote overwinning was die in Parijs-Roubaix vorig jaar. "Het fotomoment achteraf, in de legendarische douches, was de kers op de taart", vindt Gilbert. "Ik had er al wel eens gestaan. Maar nog nooit als winnaar."