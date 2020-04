Ineos komt met heerlijke battles op Zwift: Froome, Bernal, Kwiatkowski en Thomas met eigen groep op zoek naar zege

Zij worden opgesplitst in zes groepjes van vijf renners. Die zes groepen gaan het dus tegen mekaar opnemen. Dat gaan vonken geven als kleppers als Froome, Bernal, Kwiatkowski en Thomas hun eigen groep aanvoeren en die proberen naar de overwinning te loodsen.

Team 1 bestaat uit Van Baarle, Froome, Henão, Amador en Ganna. Kwiatkowski, Moscon, Doull, Stannard en Basso vormen team 2. Bernal vormt een ploegje met zijn landgenoten Sosa en Rivera, met ook nog Wurf en Lawless daarbij. Met Thomas en Dennis zitten er twee tijdritspecialisten in het vierde team en zij worden vervoegd door Puccio, Rowe en Knees.

We're thrilled to announce that all 30 @TeamINEOS riders will do battle in Sunday's @GoZwift eRace.



In a Team vs Team format - which of these lineups will produce the winner? 🏆 pic.twitter.com/L51TGGSR44