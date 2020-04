Van Avermaet verklapt de grootste grap die hij uithaalde in het wielrennen

Het gaat er in deze coronatijden al ernstig genoeg aan toe. Af en toe mogen ook wat luchtigere onderwerpen aan bod komen. Dat is het geval in 'Buitenspel', de rubriek van Dave Peters in 'Het Nieuwsblad'. Deze keer is Greg Van Avermaet aan de beurt.

De coronacrisis werd toch nog eens aangekaart en er werd Van Avermaet gevraagd of er ook een voordeel aan zit. "Een groot voordeel is dat de kinderen nu de kans krijgen om hun papa echt te leren kennen. In het seizoen is die tijd er niet", zegt Van Avermaet. Want dan is hij met zijn ploegmaat vaak wel op pad voor één of andere koers. En dan worden er ook al wel eens wat grappen uitgehaald. Ook Van Avermaet waagde zich al wel eens aan een humoristische streek. Wat was de beste? Van Avermaet weet dan wel wat te kiezen. "Ik heb ooit eens schildpadden in het hotelbad van mijn verzorger gezet", rakelt de renner van CCC de grappige herinnering op.