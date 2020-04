Inleveren zelfs bijna geen thema voor Van Avermaet die nog altijd hoopt op zege in De Ronde: "Het gaat om overleven"

Voor iedereen die plots niet meer over zijn volledig loon beschikt, is dit een vervelende situatie. Greg Van Avermaet moet op dat vlak een ferme inspanning doen, maar het is haast geen discussiepunt. Zo erg is het besef aanwezig dat CCC in vieze papieren zit.

Van Avermaet kreeg op paaszondag VRT NWS op bezoek en onderstreepte nog eens de ernst van de situatie. "Het gaat niet over inleveren, het gaat over overleven. Ik denk dat het voor ons geen probleem is om in te leveren. Iedereen lijdt eronder. De ene ploeg al meer dan de andere."

Alle ogen zijn momnteel gericht op de Tour. "Ik denk dat het wel een heel grote impact gaat hebben, of het doorgaat of niet. Qua publiciteit kun je de Tour met geen enkel ander evenement evenaren. Als dat ook nog gaat wegvallen, gaan we misschien mogen spreken over een verloren jaar. Je kunt dat nog een klein beetje goedmaken in een aantal wedstrijden."

Ondertussen jaagt Van Avermaet nog altijd op een zege in de Ronde van Vlaanderen en is hij al 34. Wat is het plan, gewoon blijven koersen? "Dat zou zielig zijn. Het heeft nog niet mogen zijn. Als dat nooit komt, mag dat ook zo zijn, maar ik ga blijven proberen om de echte Ronde van Vlaanderen een keer te winnen."