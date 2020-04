Johan Museeuw denkt aan bijzonder scenario: "Dan moeten Van Aert en Van der Poel maar later beginnen crossen"

Aan trainingen in grote groep hoeft Johan Museeuw zich momenteel ook niet te wagen. Graag zou hij uiteraard ook opnieuw naar de koers kijken. Hij is er geen voorstander van om nu al een streep te trekken door het volledige wielerseizoen.

Museeuw gaf bij VTM Nieuws de mogelijkheden aan om geannuleerde wedstrijden in te halen. "Ik zou opteren om zeker Monumenten te gaan rijden. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix: dat kan gerust in september en oktober. Milaan-Sanremo kan ook perfect."

TOUR VAN ANDERHALVE WEEK

En wat dan met de grote ronden? "Dan zou ik opteren om de Ronde van Frankrijk in tien dagen te doen. Italië en Spanje liggen niet zo ver van mekaar. Dan zou ik proberen die elk in een rittenkoers van een week te steken. Ik weet dat dat organisatorisch supermoeilijk is. Als het enigszins kan, zal ASO zeker organiseren."

Het is alvast een opvallend idee. Het staat wel lijnrecht tegenover stemmen die zeggen dat we geen koers meer zouden krijgen in 2020. "Als we niet naar een verbetering gaan eind april en begin mei kan dat, maar ik hoop van niet. Ik ben positief."

WEGKOERSEN EN VELDRITTEN IN NOVEMBER?

Museeuw ziet wel enkele voordelen die het wielrennen heeft ten opzichte van andere sporten. "Men kan het spreiden naar september en oktober en in het slechtste geval kan men naar november gaan. Dan is de cyclocross wel bezig, maar dan moeten Van Aert en Van der Poel maar iets later beginnen crossen."