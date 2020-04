Opponent van Gilbert komt terug op spurt met twee: "Dat was een kleine fout"

Het was met veel bravoure dat Philippe Gilbert het wist af te maken op 14 april 2019. De overwinning in Parijs-Roubaix was zo voor hem. Tot teleurstelling uiteraard van Nils Politt, voor wie het ook een uitgelezen kans was. De Duitser verwijt zichzelf toch één en ander.

Bij Radsport-News komt Politt terug op de spurt die besliste over winst in Parijs-Roubaix in 2019. "Als het opnieuw tot een sprint komt, zou ik anders rijden dan vorig jaar. Ik was een tikkeltje nerveus en heb te lang gewacht om mijn sprint in te zetten. Ik kan ook lange sprints van op kop betwisten. Dat was een kleine fout."

Hij hoopt in de toekomst zijn eigen kwaliteiten beter te kunnen uitspelen. "Ik heb bij mezelf de schwung weggenomen. Dat was niet optimaal. Het was beter geweest als ik me voordien had los kunnen sprinten. Zoals in 2018, toen ik zevende werd."

HOPEN OP VOLGENDE KANS

Politt is een renner die zich geregeld in groepssprinten wel goed weet te plaatsen. Hij mocht dus wel hoop koesteren, maar anderzijds was het verschil in ervaring met Gilbert zo groot. "Het was de eerste keer dat ik in zo'n situatie zat en hoop dat het niet de laatste keer was."

Voor de renner van Israel Start-Up Nation is het zonde dat er momenteel geen kansen zijn om zich opnieuw te bewijzen. "Na vorig jaar waren de klassiekers een groot doel. Daarom heb ik in de winter hard gewerkt. Rond Parijs-Nice was ik tevreden met mijn prestaties. Ook daarna hield ik spurttrainingen en ben ik op hetzelfde niveau gekomen als vorig seizoen. Dan is het natuurlijk nog ergerlijker dat toen het wielrennen stilviel."