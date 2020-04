Richie Porte heeft Belgische opvolgster: opnieuw een succesvolle Everesting Challenge

Richie Porte deed het vorig jaar op de Col de la Madone in Nice: de Everesting Challenge. Bij Everesting is het de bedoeling om minstens 8848 hoogtemeters te overbruggen: de hoogte van de Mount Everest. Fien Lammertyn heeft dat nu ook gedaan op de rollen.

Porte bracht bij zijn poging in Nice 14 uur en 22 minuten effectief op de fiets door om aan een totaal aantal hoogtemeters van 9012 te geraken. In coronatijden is het iets toepasselijker om het op de rollen te doen. Fien Lammertyn is de eerste Belgische vrouw die daar op deze manier in slaagt.

Ze deed haar poging virtueel via Zwift en zo kan haar prestatie ook gevalideerd worden door de Everesting Club. De West-Vlaamse stond vrijdagnacht vroeg op, want ze begon er al aan om 3u30. Vijftien uur en zestien minuten later had ze haar doel ruimschoots bereikt: Lammertyn klokte af op 10 738 hoogtemeters.

Lammertyn is een geoefend amateursporter. Om aan voldoende hoogtemeters te geraken, fietste ze op Zwift zowat de virtuele Alpe d'Huez.