Roger De Vlaeminck mag vriendin niet meer zien en gelooft niet in een Tour deze zomer

Door de coronacrisis is het onvermijdelijk dat we minder mensen om ons heen hebben dan we zouden willen. Het onderscheid tussen koppels die samenwonen en koppels die niet samenwonen, is één van de dingen die het lastig maakt. Dat ondervindt ook Roger De Vlaeminck.

De Vlaeminck houdt zich samen met zijn zoon wel bezig. Door in de tuin aan de slag te zijn en zijn dieren te voederen. "Ik heb een hectare grond. Ik heb ontzettend veel werk", beweerde De Vlaeminck in VTM Nieuws. "Alles is afgezet met geplastificeerde draad."

GEEN ESSENTIËLE VERPLAATSING

Ondertussen heeft hij zijn vriendin Peggy wel al enkele weken niet meer gezien. "Dat is zeer vervelend. Via de telefoon en ook op WhatsApp - of hoe noemt dat spel - kunnen we tegen mekaar nog eens spreken en dom doen. Ik heb gevraagd aan de politie of ze naar mij mocht komen. Dat was geen essentiële verplaatsing."

Om het toch even over het wielrennen te hebben: de man die vier keer Parijs-Roubaix won, sprak zich ook uit over de Ronde van Frankrijk. "Ik denk dat de Tour niet meer zal doorgaan. Dat moet gebeuren in augustus, in september zal het al te laat zijn. Zonder volk zou het niet interessant zijn."