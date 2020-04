Throwback naar 2019: Gilbert rijft 4de Monument binnen, verbluffend nummer Van Aert en ontgoocheling bij Vanmarcke

In normale omstandigheden had vandaag de 118de editie van Parijs-Roubaix plaatsgevonden. Jammer dat die voorlopig niet door kan gaan, maar ook de vorige editie was meer dan de moeite waard. Daarom herinneren we u er nog eens aan hoe die juist verlopen is.

Negentien kasseistroken lagen op het deelnemersveld te wachten. Door het hoge tempo in het peloton komt er geen vroege ontsnapping in het openingsuur. Roelandts zet op een gegeven moment wel even een poging op met twee medevluchters, maar het trio werd al snel tot de orde geroepen. De koers brak open toen een grote groep met onder andere Lampaert en Trentin wegreed, maar het kwam tot een hergroepering. Pech was er voor Iljo Keisse: de renner van Deceuninck-Quick.Step kwam zwaar ten val na een botsing op een verkeerseiland. Met Alexander Kristoff viel al een kandidaat-winnaar weg wegens een lekke band. BENOOT DOOR RUIT VAN WAGEN JUMBO-VISMA Het leek ook Wout van Aert zijn dagje niet: hij had te kampen met materiaalpech, kreeg een fiets van zijn ploegmaat en na een volgende fietswissel kwam hij ten val. Van Aert zette meteen zijn inhaalrace in en was met Tiesj Benoot op pad. Die knalde zowaar door de ruit van een ploegwagen van Jumbo-Visma! Benoot moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Van Aert was ondertussen volledig onder stoom gekomen en maakte verbazingwekkend snel zijn volledige achterstand goed. Enkel Gilbert, Politt en Selig hadden wel al wat afstand genomen. Die laatste twee konden het wiel van Gilbert niet houden. Sagan, Van Aert en Vanmarcke gingen in de achtervolging op Gilbert en met Lampaert schoof opnieuw een renner van Deceuninck-Quick.Step mee. ZESTAL IN GOEDE ONTSNAPPING Ook Politt wist aan te sluiten. Eens het groepje met vijf gevormd was, werd de kloof op Gilbert snel overbrugd. Wie niet mee was, had de boot gemist. De winnaar zat vooraan. Een nieuwe aanval van Gilbert was de doodsteek voor een moegestreden Van Aert. Bij een versnelling van Politt moesten ook Sagan, Vanmarcke en Lampaert passen. Zo werd het een sprint met twee op de piste van Roubaix: Gilbert sprak al zijn ervaring aan en had zijn vierde Monument te pakken. Het was ook de eerste grote Belgische zege uit het voorjaar. Lampaert maakte het podium compleet, Een - zwaar ontgoochelde - Vanmarcke en Sagan eindigden respectievelijk vierde en vijfde.