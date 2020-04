Uitgestelde Tour reële optie voor viroloog Marc Van Ranst mits het invullen van bepaalde voorwaarden

Als we de berichten mogen geloven, is ASO volop aan het werken aan een uitgestelde Ronde van Frankrijk. Behoort die tot de mogelijkheden of is het eerder wishful thinking? Viroloog Marc Van Ranst sluit toch niet uit dat de Tour nog doorgaat in 2020.

Einde juni zal wel te vroeg zijn om met de Tour van start te gaan, maar als men hier en daar wat kan schuiven, valt de editie van 2020 nog te redden. "Uitstellen is een realistische mogelijkheid, eventueel een ingekorte Tour.", stelt Van Ranst voor bij Sporza. SOCIAL DISTANCINGPROBLEMEN Is er in dat scenario dan geen risico voor extra besmettingen? "Als mensen aan de kant van de weg gaan staan om te zien hoe renners voorbij flitsen, dan denk ik niet dat daar veel gevaar bij is. Maar bij de start, de aankomst en in de viptenten heb je wel social distancingproblemen." Voor die zaken zal men dus nog met een oplossing moeten komen om de Ronde van Frankrijk alsnog te kunnen laten plaatsvinden dit jaar.